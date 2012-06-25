Пассажиропоток в Украине за время Евро-2012 вырос на 25%

За время проведения Чемпионата Европы по футболу Евро-2012 пассажиропоток в Украине вырос в среднем на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Такую оценку дал заместитель директора Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Александр Федоренко, который возглавляет Координационную службу Мининфраструктуры.

По данным Координационной службы, наибольший рост пассажиропотока в дни чемпионата зафиксирован в украинских аэропортах. Так, в аэропорту «Харьков» количество рейсов выросло в среднем в 4 раза, в аэропортах Львова и Донецка - ориентировочно в 2-2,5 раза, аэропорт «Борисполь» увеличил обслуживание пассажиров примерно втрое.

На железной дороге во внутреннем сообщении с начала Евро-2012 до 22 июня перевезено более 2 млн пассажиров, в международном сообщении из Украины - 300 тыс. пассажиров, в Украину - 250 тыс. пассажиров.

При этом, по данным Координационной службы, с 15 до 22 июня железной дорогой было перевезено на 300 тыс. пассажиров больше, чем в первую неделю Евро-2012.

Также Координационная служба уточняет, что в дни матчей Евро-2012 в города их проведения заполняемость межрегиональных скоростных поездов «Украинский экспресс» достигает 100%.

Также сообщается, что дни чемпионата на железных дорогах Украины задействованы 18 дополнительных поездов, а в графиковых поездах увеличивается количество вагонов.