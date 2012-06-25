Донецкий мэр называет провокацией связь драки на железной дороге с поездами «Hyundai»

Донецкий городской голова Александр Лукьянченко называет провокацией то, что произошедшую 23 июня драку с поножовщиной между сотрудниками Донецкой железной дороги связывают с какими-то поломками поезда «Hyundai».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, отметив, что не имеет другой информации по этому инциденту.

«Но те, кто пытается связать это с поездами («Hyundai»), это очередная провокация», - сказал мэр.

Он не ответил на вопрос: является ли задержанный начальником депо станции «Донецк» и в каком тот был состоянии во время происшествия. «Идет следствие. И что нужно, скажите, пожалуйста, что нужно говорить? Произошел случай. Разберутся, и мы вас проинформируем, чтобы вы ни на кого (не думали), и не делали, так сказать, поспешных выводов», - заявил А.Лукьянченко.

Как сообщал УНИАН, по данным милиции, в ночь с 22 на 23 июня на Донецкой железной дороге произошла драка между тремя работниками депо, в результате которой двое из них получили ножевые ранения.

На месте происшествия милиционеры установили подозреваемого в совершении этого преступления. Как выяснилось, им является 60-летний работник ГП Донецкая железная дорога. Из показаний задержанного, он нанес потерпевшим ножевые ранения во время внезапно возникшей ссоры.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован и сейчас проводится расследование.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой железной дороги, причины возникновения конфликта между сотрудниками выясняет следствие, однако нет оснований считать, что конфликт был связан с деятельностью по обеспечению пассажирских железнодорожных перевозок.

Между тем некоторые СМИ сообщали, что драка якобы возникла после поломки поезда «Hyundai» между начальником пассажироперевозок на Донецкой железной дороге, его первым заместителем и начальником железнодорожного депо.