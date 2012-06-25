Перевозить детей ж/д транспортом можно лишь с оригиналом документа о возрасте ребенка

Перевозить детей железнодорожным транспортом можно только при наличии оригинала документа, который подтверждает возраст детей, напоминает «Укрзализныця» пассажирам, которые планируют свои поездки железнодорожным транспортом с детьми до 14 лет.

Как отметили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), пассажир, перевозящий ребенка возрастом до 14 лет, должен предъявлять подтверждающий возраст ребенка документ лицам, которые контролируют посадку в поезд, а также в пути следования.

Это закреплено пунктами пп. 2.28, 2.29 «Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины».

В то же время, в «Укрзализныце» уточняют, что «правила перевозок неоднократно претерпевали изменения, и норма об обязательности наличия оригинала документа для подтверждения возраста ребенка была введена с 22 июля 2011 года».

При этом «Укрзализныця» отмечает, что купить детский билет можно на основании копии документа, подтверждающего возраст ребенка.

Дети до 6 лет перевозятся бесплатно, но если пассажир перевозит двух и более детей, то право бесплатного проезда имеет только один, а для остальных детей действует скидка 75% стоимости билета взрослого пассажира.

При этом «Укрзализныця» отмечает, что без приобретения поездного документа может перевозится ребенок до 6 лет, если он не занимает отдельного места.

При следовании с одним взрослым пассажиром более одного ребенка до 6 лет пассажир должен дополнительно купить детский проездной документ на каждое место, занимаемое детьми.

«Проводник до посадки в поезд должен проверить наличие проездных и других сопроводительных документов, в том числе и наличие оригинала документа, который подтверждает возраст ребенка», - отмечают в «Укрзализныце».