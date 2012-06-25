УЗ планирует внедрить оборудование, позволяющее следить за состоянием груженых вагонов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») провела испытания оборудования, позволяющего оперативно следить за состоянием груженых вагонов и их местонахождением в пути, производства госпредприятия «Винницатрансприбор».

Как сообщает «Укрзализныця», в ходе испытаний проводилось наблюдение обычного груза — муки (отправитель - ЗАО «Винница-млын», фирма-получатель в Хуст (Закарпатская обл.).

«В режиме реального времени наблюдатели знали, где находится вагон и с ним. Информация о состоянии запорного устройства и маршруте передвижения автоматически поступала на компьютеры», - сообщает «Укрзализныця».

По информации «Укрзализныци», устройство должно предотвратить хищение грузов.

«Например, из Украины по территории России в Казахстан отправляем автомобильные шины, и, к сожалению, кражи — не редкость. Но где конкретно это происходит, без своевременного сигнала установить невозможно. Винницкая разработка создана с учетом достижений в области электроники и спутниковой навигации и существенно дополняет классические запорно-пломбировочные устройства, применяемые на железных дорогах СНГ», - отметил главный инженер Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Сергей Вялков.

По его словам, аналогичные разработки имеются в России и Литве, однако массового и даже серийного их производства нет.