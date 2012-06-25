За 10 лет мобильный широкополосный трафик вырастет в 2000 раз – Huawei

По прогнозу китайской компании Huawei, за 10 лет сетевой трафик вырастет в 75 раз, а мобильный широкополосный трафик – более чем в 2000 раз. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании Huawei.

Как отметил президент Huawei Жэнь Чжэнфэй, ключевой элемент будущего развития ИКТ-индустрии лежит в технологиях киберпространства. По его мнению, киберпространство – это новая стратегически важная область: в отличие от физических территорий, «конкуренция здесь не заключается в захвате пространства и создании закрытых позиций, а наоборот – в создании открытой и доступной структуры». Жэнь Чжэнфэй считает, что «информация должна работать на благо общества, нужно уметь извлекать выгоду от постоянно растущего потока данных, а не наблюдать со стороны за тем, какие сложности он создает».

Он отметил, что в ближайшие 30-50 лет общественное развитие «может превзойти достижения последних 5000 лет существования человечества». Все страны будут состязаться в скорости и качестве предоставляемых услуг, стремясь повысить уровень образования и навыки социализации своих граждан. Достижение этих целей будет невозможным без значительного прогресса в области сетевых технологий, считает Жэнь Чжэнфэй.

По его словам, ключевая задача отрасли телекоммуникаций – создать каналы передачи данных с достаточной пропускной способностью для передачи гигантских объемов информации. Поскольку объем информации растет намного быстрее, чем развиваются технологии информационной безопасности, отрасль сталкивается с серьезными проблемами.

«Это общая задача для отрасли телекоммуникаций, и мы должны совместными усилиями своевременно решить ее”, - сказал Жэнь Чжэнфэй.

Справка УНИАН. Компания Huawei – один из ведущих мировых поставщиков инфокоммуникационных решений. Продукты и решения компании используются в более чем в 140 странах мира, в т.ч. и в Украине.

Доход компании Huawei (КНР) в 2011 году составил 32,4 млрд долл.