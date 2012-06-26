В Крыму до конца года все автостоянки оборудуют паркоматами

Совет министров Крыма распорядился оборудовать все автостоянки региона паркоматами до конца года.

Как сообщает пресс-служба крымского правительства, по состоянию на начало года в автономии действуют 179 площадок общей вместимостью 5150 мест.

Вице-премьер Крыма Азиз Абдуллаев сегодня на селекторном совещании поручил городам и районам полуострова активизировать работу по оснащению их паркоматами, пересмотреть местные бюджеты и внести в них изменения.

На обеспечение автостоянок паркоматами необходимо около 24 млн грн.

«Кабинет министров Украины дал четкое задание, которое необходимо выполнять. Все платные парковки должны быть оснащены паркоматами. Задача руководителей - найти средства в своих бюджетах, провести корректировки и решить вопрос до конца года», - сказал А.Абдуллаев.