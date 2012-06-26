В направлении Донецка, где пройдет полуфинал Евро, в продаже остается 1000 ж/д билетов

По состоянию на утро 26 июня в свободной продаже остается свыше 1,1 тыс. свободных мест на Донецк из более чем 9,4 тысячи, предложенных Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця).

Об этом сообщил УНИАН пресс-центр "Укрзализныци".

В ведомстве напомнили, что 27 июня «Донбасс Арена» (г. Донецк) примет первый полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу. В Донецке встретятся сборные Португалии и Испании.

Чтобы поддержать свои национальные команды или насладиться футболом, до места проведения матча болельщики могут доехать железнодорожным транспортом.

Накануне матча и в день его проведения в направлении Донецка есть свободные места из всех регионов Украины, кроме Львова.

В частности, накануне матча на поезда формированием Юго-Западной железной дороги предложено 2272 билета, в свободной продаже до ст. Донецк есть билеты на 38 свободных мест (по состоянию на утро 26 июня).

Также жители Киевской области имеют возможность воспользоваться межрегиональным поездом Интерсити (+), который отправляется 26 июня из Киева в 16:30 и прибывает в Донецк 26 июня в 23:10, общее количество свободных мест в нем – 121. На утренний рейс межрегионального поезда Интерсити (+) 27 июня в Донецк (отправление из Киева в 06:05) выкуплены все билеты.

На поезда формированием Южной железной дороги до ст. Донецк в свободной продаже остается 472 билета из 1324 предложенных, Одесской железной дороги – 105 билетов из 764 предложенных, Приднепровской железной дороги - 181 билет из 2416 предложенных мест. На поезда формированием Львовской железной дороги все билеты раскуплены, было предложено 834.