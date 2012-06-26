Microsoft покупает за 1,2 млрд долл. социальную сеть Yammer

Американская корпорация Microsoft объявила о приобретении за 1,2 миллиарда долларов США наличными разработчика социальных корпоративных сервисов компанию Yammer Inc.

Пресс-релиз Microsoft цитирует своего топ-менеджера Стива Балмера (Steve Ballmer), который отметил важность расширения портфеля своей компании за счет «лучшего» в своем классе социального сервиса Yammer Inc.

Расположенная в Сан-Франциско (США) Yammer Inc. сообщает, что в полном составе вольется в подразделение Microsoft Office Division и продолжит работу над начатыми проектами. Увольнения в компании, в которой занято около 400 сотрудников, пока не планируются.

Эксперты ожидают, что технологии Yammer помогут Microsoft улучшить её «облачные» службы. Корпорация, в частности, сможет предложить корпоративным пользователям функционал, аналогичный возможностям конкурирующей социальной сети Facebook.

Ранее в 2011 году Microsoft приобрела популярный сервис Skype, а покупку Yammer аналитики расценивают как новую попытку стать законодателем мод на рынке мгновенных сообщений и IP-телефонии. Они не исключают, что в скором времени Microsoft создаст собственную социальную сеть.

Справка УНИАН. Основанная в 1975 году корпорация Microsoft является мировым лидером в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений. С 2003 года в Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.

Компания Yammer была основана в 2008 году. Она помогает бизнес-пользователям формировать группы и взаимодействовать друг с другом. На сегодня сервис Yammer насчитывает более 5 млн подписчиков; базовая версия является бесплатной, дополнительные возможности, включая расширенные средства обеспечения безопасности, предлагаются на коммерческой основе.