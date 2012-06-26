Минифраструктуры предлагает аэропортам самим определять размер сбора для лоукостеров

Министерство инфраструктуры предлагает аэропортам самостоятельно устанавливать размер аэропортового сбора для низкобюджетных авиакомпаний.

Это заложено в проекте постановления Кабинета министров Украины «О некоторых вопросах относительно стимулирования развития низкобюджетных пассажирских авиаперевозок», разработанном по инициативе Министерства инфраструктуры Украины и вынесенном на общественное обсуждение.

В частности, Мининфраструктуры предлагает для низкобюджетных пассажирских авиаперевозчиков устанавливать аэропортовые сборы за обслуживание воздушных судов и пассажиров в аэропортах Украины (взлет-посадка, обслуживание пассажиров в аэровокзале, сверхнормативная стоянка воздушного судна, обеспечение авиационной безопасности) по договоренности между эксплуатантом аэропорта и авиакомпанией.

Также в проекте постановления Мининфраструктуры определило критерии, которым должны отвечать авиаперевозчики, претендующие на категорию низкобюджетных.

В частности, авиаперевозчики должны иметь в своем распоряжении не менее 10 воздушных судов одного типа, принадлежащих им на праве собственности или по договору лизинга (кроме лизинга с экипажем), возраст которых не превышает 10 лет, использовать для бронирования и продажи услуг обособленную автоматизированную систему бронирования, выдавать билеты только с гарантированной датой вылета, выполнять только прямые рейсы и не осуществлять перевозки стыковочными рейсами и рейсами с пересадкой, не иметь договоров о взаимном признании перевозочной документации и о совместном использовании кодов, пользоваться минимально допустимым перечнем услуг по наземному обслуживанию.

Заявки авиаперевозчиков на соответствие вышеуказанным критериям будет рассматривать Государственная авиационная служба (Госавиаслужба) Украины.

Напомним, на сегодня в компетенции аэропорта находится, в частности, плата за наземное обслуживание воздушных судов. Государство регулирует размер трех сборов - сбора за взлет и посадку, пассажирского сбора, сбора за авиабезопасность.

При этом авиакомпания платит сбор за взлет и посадку, остальные сборы включены в стоимость билета пассажира и не представляют расходов для авиакомпании.

Сбор за взлет и посадку для авиакомпаний на внутренних рейсах для самолета Boeing 737 массой 55 тонн составляет 1,05 доллара за 1 тонну взлетной массы.

Аэропортовый сбор, который пассажиры покрывают сами при покупке билета, на внутренних линиях составляет 2,5 доллара с пассажира и сбор за авиабезопасность — 1,5 доллара с пассажира.

Справка УНИАН. По информации Министерства инфраструктуры, практика сотрудничества европейских аэропортов с низкобюджетными авиакомпаниями предусматривает, что в течение первых лет своей деятельности авиаперевозчики получают льготные условия обслуживания, что позволяет снизить цены на билеты.