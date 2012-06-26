28 июня может быть продан 100-тысячный билет на «Украинский экспресс»

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») ожидает, что 100-тысячный билет на скоростной межрегиональный поезд «Украинский экспресс» будет продан 28 июня.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», по состоянию на утро 26 июня было реализовано 92,5 тыс. билетов на «Украинский экспресс».

Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников пообещал вручить владельцу юбилейного стотысячный проездного документа на скоростной поезд «Украинский экспресс» два билета на финальный матч футбольного первенства Европы 2012 года.

«Для скорейшего получения двух билетов на финальный матч футбольного чемпионата Евро-2012 «Укрзализныця» обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за официальными публикациями на сайте Министерства инфраструктуры Украины и «Укрзализныци», а также за публикациями в СМИ», - говорится в сообщении «Укрзализныци».