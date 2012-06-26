Стационарный телефон подорожает для городских жителей на 10%, для сельских - на 20%

Компания «Укртелеком» планирует до конца года повысить тарифы для городских абонентов телефонной фиксированной связи на 10%, для сельских абонентов - на 20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам замдиректора департамента экономического анализа Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Татьяна Иевлева.

По ее словам, с 1 июля по 31 октября т.г. планируется провести повышение тарифов на 10% как для городских, так и для сельских абонентов телефонной фиксированной связи, после чего с ноября планируется провести еще 10% повышение тарифов для сельских абонентов.

Таким образом, в соответствии с обнародованными Т.Иевлевой расчетами, для городских абонентов месячная плата за пользование фиксированной связью без почасовой оплаты возрастет с 24,78 до 27,26 грн, с почасовой оплатой - с 22,28 до 24,52 грн. Для сельских абонентов месячная плата за пользование фиксированной связью без почасовой оплаты в результате первого повышения на 10% вырастет с 13,52 до 14,88 грн, с часовой оплатой - с 11,84 до 13,02 грн. По итогам второго повышения на 10% для сельских абонентов месячная плата за пользование фиксированной связью без почасовой оплаты вырастет с 14,88 грн до 16,38 грн, с почасовой оплатой - с 13,02 до 14,32 грн. Все обнародованные цифры приведены без НДС. В то же время, по оценке директора аналитического департамента инвестиционной компании «Concorde Capital» Александра Паращия, окончательная сумма абонплаты для городских жителей вместе с НДС составит приблизительно 32,70 грн.

По словам Т.Иевлевой, причиной повышения тарифов на фиксированную связь является то, что данная деятельность является убыточной для компании. По ее мнению, планируемое повышение тарифов позволит "Укртелекому" уменьшить объем убытков, однако не сделает полностью прибыльной данную сферу деятельности. В частности, по ее информации, первое повышение тарифов для городских и сельских абонентов позволит увеличить ежемесячные поступления компании на 21 млн грн, последующее повышение тарифов еще на 10% для сельских жителей даст ежемесячно еще 3 млн грн. В то же время, по оценке Т.Иевлевой, для того, чтобы "Укртелекому" выйти на безубыточную эксплуатацию фиксированной связи, компании необходимо поднять ныне действующие тарифы примерно в три раза.

В свою очередь, А.Паращий отметил, что исправить ситуацию могли бы также снижение себестоимости предоставляемых "Укртелекомом" услуг. По его словам, компания сегодня содержит слишком огромный штат работников, обслуживающих фиксированую связь, сокращение которого позволило бы снизить стоимость предоставляемых услуг.

Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (около 9,6 млн абонентов). Компания также предоставляет услуги Интернета и мобильной связи. Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%. Чистый убыток "Укртелекома" за 2011 год составил почти 136,6 млн грн. Общий объем доходов компании (с НДС) в 2011 году составил 8039,6 млн грн. Количество сотрудников компании – 63,3 тыс. чел.

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