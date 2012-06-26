Железные дороги сэкономили 175 млн грн за счет закупок электроэнергии на оптовом рынке

Железные дороги Украины в январе-марте 2012 года сэкономили 175 млн грн за счет закупок электроэнергии на оптовом рынке.

Об этом УНИАН сообщили в Государственное администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на начальника Главного управления электрификации и электроснабжения Валерия Людмирского.

Он сообщил, что по условиям работы на оптовом рынке электроэнергии железные дороги Украины часть сэкономленных средств должна направляться исключительно на обновление всех фондов хозяйства. При этом сумма годовых инвестиций изначально заложена в тарифах на электроэнергию.

«На сегодня «Укрзализныця» закупает около 5% электроэнергии от общего объема продаж рынка и в перечне поставщиков электроэнергии Занимает 11-12 место, пропустив вперед лишь некоторые крупные облэнерго: Днепропетровск, Донецк, Луганск, Запорожье, Крым», - отметил В.Людмирский.

Напомним, железные дороги Украины начали переходить на прямые закупки электроэнергии с 2002 года, когда Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) закупила первые киловатты с энергорынка как полноценный поставщик электроэнергии по регулируемому тарифу и первой начала работать без посредников. Последней на оптовый рынок электроэнергии в ноябре 2011 года вышла Львовская железная дорога (ЛЖД).