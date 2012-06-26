ПЖД назначила два дополнительных поезда к праздничным выходным

Приднепровская железная дорога к праздничным выходным ко Дню Конституции с целью обеспечения пиковых перевозок назначила два дополнительных поезда в крымском направлении. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Поезд № 593/594 Днепропетровск-Симферополь, отправление из Днепропетровска 27 июня в 23.43, прибытие в Симферополь 28 июня в 7.45. Обратно - № 502/501 Симферополь - Днепропетровск, отправление из Симферополя 28 июня в 23.00, прибытие в Днепропетровск 29 июня в 8.00 Поезд № 502/501 Днепропетровск-Симферополь, отправление из Днепропетровска 30 июня в 20.11, прибытие в Симферополь 1 июля в 04.05. Обратно - № 594/593 Симферополь - Днепропетровск, отправление из Симферополя 1 июля 20.05, прибытие в Днепропетровск 2 июля в 03.45.