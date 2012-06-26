ЕС и Молдова подписали соглашение о совместном авиапространстве

Брюссель. ЕС и Молдова подписали соглашение о совместном авиационном пространстве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, процедура подписания состоялась сегодня в рамках заседания Совета сотрудничества ЕС-Молдова.

Согласно документу, Молдова гармонизирует свое законодательство с европейскими стандартами в сфере защиты окружающей природной среды, защиты прав потребителей, управления авиационным движением, экономического регулирования, вопросов конкуренции и социальной сфере.

Соглашение также предусматривает возможность для любых европейских компаний осуществлять авиаперелеты в Молдову из любых европейских аэропортов и наоборот, а также устраняет все ограничения на цены и количество полетов в неделю.

Стороны также решили, что соглашение будет временно применяться со дня подписания до его ратификации обеими сторонами и вступления в силу.

Как сообщал УНИАН, ЕС и Молдова начали переговоры о совместном авиационном пространстве в июне 2011 года и завершили их в октябре 2011 года.