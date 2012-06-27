Apple добилась запрета на продажи в США планшета Samsung Galaxy Tab 10.1

Cуд Калифорнии удовлетворил ходатайство компании Apple о временном запрете на американские продажи планшетного компьютера Samsung Galaxy Tab 10.1, собщает Bloomberg.

Apple обвиняет компанию Samsung в нарушении своих патентов. Уточняется, что запрет на продажи планшета будет оставаться в силе до завершения судебной тяжбы.

По словам судьи Люси Кох, несмотря на то, что «Samsung неизбежно пострадает в связи с отзывом своей продукции с рынка», вред, нанесенный Apple из-за нарушения патентов компании, «более значителен».

Представители Samsung пока не прокомментировали решение суда.

В декабре 2011 года суд уже рассматривал аналогичное ходатайство Apple, однако не удовлетворил его.

В прошлом году Apple добилась запрета на продажи Samsung Galaxy Tab 10.1 в Германии. Также ранее вводился временный запрет на продажи планшета в Австралии, однако по окончании слушаний по делу он был снят, пишет «Газета.Ru».