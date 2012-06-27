Сайты правительства Японии подверглись атаке хакеров

Ряд правительственных сайтов Японии подвергся атаке хакеров, предположительно, из международной хакерской группы Anonymous, сообщил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства страны Осаму Фудзимура, передает РИА Новости.

По его словам, ведется следствие.

"Было заявление об атаке группы Anonymous против правительства Японии. Пока полной ясности в том, что это заявление непосредственно связано с возникшими и пока частично существующими проблемами на сайтах, нет. Все госорганы, имеющие отношение к делу, уточняют и собирают информацию", - сказал Фудзимура.

С вечера вторника и до утра среды сайты министерства финансов, верховного суда и других правительственных учреждений были атакованы хакерами, переписавшими содержание главных страниц сайтов. В частности, хакеры заявили, что атака организована группой Anonymous и направлена против японского правительства. На память о себе в верхнем левом углу они оставили подпись "AnonPR". Доступ на сайты также был затруднен все это время.

Генеральный секретарь правительства уточнил, что атакованные сайты не были заражены вирусами, но предупредил о необходимости усилить бдительность в связи с заявлением хакеров об атаках, которые могут быть продолжены.

Летом и осенью прошлого года серверы палат японского парламента был атакованы и заражены вирусами-шпионами, открывающими доступ к переписке депутатов и к паролям их компьютеров. До этого на серверах и компьютерах посольств Японии за границей, компаний и заводов оборонного назначения были выявлены попытки получить несанкционированный доступ к личным и секретным данным. Самым крупным подобным инцидентом стало заражение вирусами-шпионами серверов компании Mitsubishi Heavy Industries Ltd., которая производит оборудование для ракет, подводных лодок и атомной промышленности.