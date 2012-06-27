Железнодорожные профсоюзы: реформирование отрасли позволит повысить зарплату и улучшить соцзащиту

Представители Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины, Свободного профсоюза машинистов Украины и Международной организации работодателей предприятий отрасли железнодорожного транспорта «Федерация железнодорожников Украины» выразили поддержку реформированию железнодорожной отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), об этом они заявили в ходе встречи руководства железнодорожной отрасли с представителями профсоюзов.

В частности, участники встречи отметили, что структурные изменения «Укрзализныци» не только позволят создать возможности для долгосрочных инвестиций в отрасль и обновления устаревших фондов предприятий отрасли, но также позволят увеличить заработную плату и улучшить социальную защиту работников.

«Изношенные пассажирские и грузовые локомотивы и вагоны становится все труднее и дороже ремонтировать. Железнодорожные администрации стран, где были проведены реформы, смогли обновить технику, улучшить условия труда, значительно повысить заработную плату», - отметил председатель Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Ткачев.

В свою очередь, председатель Свободного профсоюза машинистов Украины Семен Кариков отметил необходимость сохранения кадрового потенциала отрасли и гарантий преемственности в передаче профессионального опыта.

Также участники встречи отметили, что все шаги по реформированию железнодорожной отрасли согласуются с трудовыми коллективами предприятий железнодорожного транспорта и профсоюзами. При этом «Укрзализныця» открыта к обсуждению всех нюансов с широкой общественностью, таким образом обеспечивая прозрачность структурных изменений и в полной мере учитывая интересы работников отрасли при принятии любых стратегических решений.

В то же время, участники встречи отметили, что «вокруг темы реформирования железнодорожного транспорта Украины возникает немало политических спекуляций, в частности, процесс структурной перестройки предприятия ложно называют приватизацией».

По оценке представителей железнодорожных профсоюзов, «законодательно отрасль защищена от всяческих посягательств, а общественность и трудовые коллективы отрасли не позволят никаких действий в направлении отчуждения имущества и основных фондов».

Напомним, основы реформирования железнодорожного транспорта были заложены в "Концепции государственной программы реформирования железнодорожного транспорта", одобренной Кабинетом министров Украины в декабре 2006 года.

В октябре 2011 года правительство утвердило Государственную целевую программу реформирования отрасли, рассчитанную на 10 лет.

Реформирование железнодорожного транспорта осуществляется на основании рекомендаций и требований Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и под их постоянным мониторингом.

На первом этапе реформирования в феврале 2012 года Верховная Рада приняла закон Украины "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования", который в марте был подписан Президентом Украины.

Закон, в частности, предусматривает создание на базе «Укрзализныци», предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования Публичного акционерного общества, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности. Общество планируется создать и зарегистрировать в течение 6-8 месяцев.

Учредителем Общества является государство в лице Кабинета министров Украины, управление корпоративными правами государства осуществляет Кабинет министров Украины.

На втором этапе реформы (2013-2015 годы) предусматривается формирование вертикально интегрированной производственно-технологической системы железнодорожного транспорта, структурированной по видам деятельности путем создания соответствующих филиалов и структурных подразделений, которые будут принадлежать обществу на правах собственности.

На третьем этапе (2016-2019 годы) предусматривается создание хозяйственного общества в сфере пассажирских перевозок, корпоративные права по которому будут принадлежать обществу, а также образование местных железных дорог, владеющих объектами инфраструктуры и подвижным составом, на базе подразделений промышленного железнодорожного транспорта, малодеятельных и узкоколейных участков, в том числе, с привлечением негосударственных (частных) инвестиций.