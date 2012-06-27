В центре Киева на День Конституции будет перекрыто движение транспорта

В центре Киева в связи с проведением праздничных мероприятий по случаю Дня Конституции будет перекрыто движение транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления ГАИ Киева.

«Столичная Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов, что в праздничные дни, приуроченные ко Дню Конституции, пройдет много массовых мероприятий, потому состоятся изменения в организации дорожного движения», - отмечается в сообщении.

В частности, 29 июня на Софийской площади состоится концерт всемирно известного испанского тенора Пласидо Доминго, поэтому на время проведения мероприятия с 18.00 до 22.00 будет запрещено движение по такому маршруту: на углу улиц Владимирской и Ирининской, Владимирской и Софийской; Владимирской и Большой Житомирской, Владимирского проезда и ул. Малой Житомирской, со стороны ул. А.Тарасовой, со стороны переулка Рыльского.

Кроме того, 30 июня с 00 часов до 8 часов 1 июля будет перекрыто движение всех видов транспорта на улице Крещатик от Европейской площади до Майдана Незалежности, на улице Институтской от ул. Крещатик до ул. Ольгинской и на улице Михайловской от ул. Крещатик до ул. Костельной. Это связано с проведением благотворительного концерта с участием Элтона Джона и группы «Квин» с Адамом Ламбертом.

ГАИ Киева советует водителям, прибывающим на просмотр концерта, осуществлять парковку транспортных средств на Михайловской площади.

Также Госавтоинспекция просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений.