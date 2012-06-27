ОЖД разместила облигации на 100 млн грн, ПЖД - на 160 млн грн.

Одесская железная дорога (ОЖД) разместила облигации серии С на сумму 100 млн грн, сообщает официальное издание Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку "Ведомости НКЦБФР".

Приднепровская железная дорога (ПЖД) разместила облигации серии С на сумму 160 млн грн.

Размещение облигаций ОЖД проводилось с 1 по 15 июня т.г., облигаций ПЖД - с 28 мая по 14 июня т.г.