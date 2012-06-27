«Укрзализныця» планирует в 2012 году отремонтировать более 2,7 тыс. км путей

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в 2012 году обновить всеми видами ремонтов 2712 км путей, заменить на новые 684 и отремонтировать - 550 стрелочных переводов.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», по словам первого заместителя начальника Главного управления путевого хозяйства Алексея Винничука, основные объемы работ во втором полугодии планируется выполнить на Приднепровской и Одесской железных дорогах

В частности, на ПЖД будет обновляться ход на Крым и Кривой Рог, пути по маршруту Синельниково-Лозовая, Пятихатское направление движения грузовых и пассажирских поездов, где курсирует, в частности, «Днепропетровский экспресс».

На ОЖД будут выполняться работы на основных грузовых ходах в направлении портов Одесского региона с Донецкой железной дороги (ДЖД) и ПЖД через Знаменку и Пятихатки.

Работы позволят увеличить скорость для грузовых поездов на 33% - до 80 км в час и почти вдвое — до 100-120 км в час для пассажирских поездов.

Также в «Укрзализныце» сообщили, что с января по июнь 2012 года на железных дорогах Украины отремонтировано различными видами ремонта 1239 км путей, в частности, модернизировано 255,3 км, 264 км капитально отремонтировано, 344 км отремонтировано средним ремонтом, 376,1 км отремонтирован капитально-оздоровительным ремонтом.

В ходе работ были заменены на новые 482 и отремонтировано 290 стрелочных переводов.