УЗ интенсифицирует путевые работы вне скоростного пассажирского коридора

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в 2012 году интенсифицировать работы по ремонту путей на направлениях, которые не входят в скоростной пассажирский коридор.

Об этом УНИАН сообщили в «Укрзализныце» со ссылкой на первого заместителя начальника Главного управления путевого хозяйства Алексея Винничука.

«В период подготовки к Евро-2012 «Укрзализныця» сосредоточила усилия на направлениях внедрения скоростного движения поездов. Основные работы выполнялись на направлениях Киев-Гребенка-Лозовая-Донецк и Киев-Коростень-Здолбунов-Львов, в частности электрификация и распределение грузового и пассажирского движения. Теперь на некоторых участках нужно наверстывать или переносить работы на следующий год, а скорость движения ограничивать», - сказал он.

А.Винничук также отметил, что «из-за дефицита средств, выделяемых на поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии, количество просроченных ремонтов в путевом хозяйстве растет».

Напомним, с января по июнь 2012 году на железных дорогах Украины отремонтировано различными видами ремонта 1239 км путей, в частности, модернизировано 255,3 км, 264 км капитально отремонтировано, 344 км отремонтировано средним ремонтом, 376,1 км отремонтирован капитально-оздоровительным ремонтом. В ходе работ были заменены на новые 482 и отремонтировано 290 стрелочных переводов.

Справка УНИАН. Потребность железных дорог Украины в средствах на выполнение капитальных ремонтов путей на сегодняшний день составляет 4,737 млрд грн, при этом на 4680 км путей сроки капитального ремонта просрочены. Потребность в средствах на замену стрелочных переводов составляет 1,166 млрд грн, при этом прострочена замена 1600 стрелочных переводов.