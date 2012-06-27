Украина и РФ осенью обсудят вопросы судоходства в Азовском море и Керченском проливе

Украина и Россия договорились провести осенью 2012 года Третье заседание российско-украинской Смешанной комиссии по морскому судоходству и обсудить обеспечение безопасности судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, договоренность достигнута в ходе одиннадцатого заседания Подкомиссии по вопросам транспорта Комитета экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством вице-премьер-министра Украины Бориса Колесникова и министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова.

В частности, стороны планируют обговорить вопросы взаимодействия ответственных служб в обеспечении безопасности судоходства в Азовском море, организацию регулирования движения судов в период ледовой навигации, а также обсудить возможность совместного использования речных информационных систем Украины и России и проект Меморандума об интеграции национальных систем мониторинга судоходства и автоматизированных идентификационных систем (АИС) в регионе Черного моря, подписание которого планируется в ближайшее время.