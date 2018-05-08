Лоукост - мечта министра, или Воздушные ворота закроют на засов?

Министерство инфраструктуры Украины не отказывается от намерений стимулировать авиакомпании-лоукостеры активнее работать в Украине. Но забота об интенсификации воздушного движения во многом продиктована не столько потребностями граждан, жаждущих дешевых авиабилетов, сколько необходимостью загрузить новые аэропорты, которые даже в пиковые дни матчей Евро-2012 не задействовали своих мощностей даже наполовину. Понятно, что такое смещение акцентов не может не отразиться на воплощении инициатив. И свежая "нормативка" от МИУ, пожалуй, в итоге может сработать не совсем так, как планируется.

Фактор Евро

Министр инфраструктуры-вице-премьер-министр Украины Борис Колесников периодически радует транспортников заявлениями о том, что уже вот-вот, и в Украину придет долгожданный европейский лоукостер, который, как добрый волшебник, снизит цены на авиабилеты. В свою очередь, "доброму волшебнику" обещают поддержку и содействие внутри страны.

Особенно активно эти заявления звучали в период подготовки к чемпионату Европы по футболу Евро-2012, когда в Украине велась бурная реконструкция аэропортов.

Так, в конце мая г-н Колесников сообщил, что Министерство инфраструктуры Украины планирует до 2015 года увеличить количество пассажиров бюджетных авиакомпаний до 5 миллионов. Столь существенный рост лоукост-авиаперевозок мог бы быть достигнут с приходом в Украину новых компаний, поэтому Мининфраструктуры заявляло о переговорах с авиакомпаниями из Испании, Италии, Франции, которые, по словам чиновников, находятся в состоянии, близком к завершению. Впрочем, оказалось, что любимое нашими чиновниками состояние "близкое к завершению", подобно коме, может длиться неопределенно долго, т.е. и месяц, и год, и ...надцать лет.

Тогда же, в период подготовки к Евро-2012 Борис Колесников заявил, что лоукостеры смогут стать действенным оружием против украинских отельеров, которые завышают цены на проживание в гостиницах городов, где проходят матчи чемпионата. Министр инфраструктуры предполагал, что иностранным болельщикам будет гораздо выгоднее воспользоваться лоукост-перелетом туда и обратно в день матча, чем оставаться на ночлег в принимающих городах Украины.

Однако, оказалось, что фанаты, которые посещали и посещают матчи, не пользовались авиатранспортом столь активно, как ожидало Министерство. Несмотря на то, что аэропорты Киева, Донецка, Харькова и Львова в дни матчей увеличивали пассажиропоток иногда более чем вдвое, все равно массового захода лоукост-компаний в дни Евро не было — болельщиков в основном перевозили либо регулярные рейсы крупных европейских перевозчиков, либо чартерные рейсы европейских же авиакомпаний.

В то же время, накануне начала чемпионата посетивший Украину вице-премьер-министр-министр экономики Польши Вальдемар Павляк заявил, что европейский чемпионат по футболу все-таки сможет стимулировать зарубежные бюджетные авиакомпании к развитию воздушного сообщения с Украиной, ведь компании, которые выполняют чартерные рейсы, захотят продолжить сотрудничество в дальнейшем.

Допинг для лоукостеров

Очевидно, Министерство инфраструктуры серьезно рассчитывает, что европейским лоукостерам, которые залетали в Украину во время Евро-2012, все-таки понравится это направление, поэтому ведомство хочет быть во всеоружии. На днях Мининфраструктуры подготовило проект постановления правительства, который смог бы заинтересовать бюджетные авиакомпании.

В частности, проект предусматривает, что аэропорты будут самостоятельно устанавливать размер аэропортового сбора для низкобюджетных авиакомпаний. Как нам пояснили в Министерстве инфраструктуры, предполагается, что аэропорт или его оператор будет договариваться с лоукостером о размерах аэропортовых сборов за обслуживание воздушных судов и пассажиров. Предметом «договоренности» предлагается сделать сбор за взлет-посадку, за обслуживание пассажиров в аэровокзале, за сверхнормативную стоянку воздушного судна, за обеспечение авиационной безопасности.

На сегодняшний день эти аэропортовые сборы устанавливает Министерство инфраструктуры по согласованию с Минэкономразвития для всех авиаперевозчиков. Мининфраструктуры предлагает оставить государству эту функцию для всех видов авиаперевозок за исключением низкобюджетных авиационных перевозок. При этом размер платы за аэронавигационное обслуживание по-прежнему останется в ведении министерства.

Низкий бюджет - высокие требования

Министерство инфраструктуры взвешенно подошло к вопросу и четко определило — договариваться с аэропортом разрешат не всем. Для того, чтобы получить право на индивидуальный подход и звание лоукостера, авиакомпания должна будет соответствовать нескольким критериям.

В частности, среди обязательных характеристик — наличие у авиаперевозчика не менее 10 воздушных судов одного типа, принадлежащих ему на правах собственности или по договору лизинга (кроме лизинга с экипажем), возраст которых не превышает 10 лет. По оценкам экспертов авиарынка, такое требование автоматически исключает из списка потенциальных «официальных лоукостеров» практически все украинские авиакомпании, парк которых и меньше, и, как правило, старше.

Так удовлетворить требование к количеству самолетов в Украине смогли бы МАУ (20 Боингов-737 и 3 Ан-148) и «АэроСвит» (8 Боингов-767, 18 Боингов-737, а также самолеты партнеров), однако это компании, которые позиционируют себя в совершенно другом сегменте, отличном от лоукост-перевозок. Эксперты авиатранспорта отмечают, что в европейской практике нет примеров перепрофилирования авиакомпаний в категорию низкобюджетных перевозчиков. Как правило, если авиакомпания заинтересована в развитии дешевых перевозок, она создает дочернюю структуру, однако, учитывая размеры флота флагманских авиакомпаний Украины такая схема кажется утопической. Расширить же флот для выделения отдельной бюджетной авиакомпании с 10-ю самолетами при невысоких возможностях авиационной деятельности, существующих ограничениях на ввоз авиатехники и низком кредитном рейтинге Украины, который не позволяет авиаперевозчикам привлечь финансирование, пока никто из украинских авиакомпаний не сможет.

Молчание ягнят

Согласно проекту постановления, заявки авиаперевозчиков на соответствие критериям «низкобюджетной авиакомпании» будет рассматривать Государственная авиационная служба (Госавиаслужба) Украины. Очевидно, именно этот фактор и не позволил авиакомпаниям высказать свое мнение по поводу инициативы министерства - за последнее время в СМИ появилось много сообщений о «необъективности» в подходе Госавиаслужбы к тем или иным авиаперевозчикам. На запрос УНИАН в Госавиаслужбе сообщили, что оперативно не смогут прокомментировать механизмы определения лоукостеров, так как руководство авиационного ведомства находится в зарубежной командировке.

В то же время, в украинских аэропортах тоже пока не готовы дать оценку проекту постановления. Так, в аэропорту «Харьков» отметили, что если постановление вступит в силу, сборы могут снизиться вплоть до 10% от существующего уровня, однако все будет зависеть от договоренностей перевозчика с аэропортом. В аэропорту «Львов» пока не торопятся называть каких-либо цифр, так как пока не понятны аппетиты лоукостеров. Впрочем, и во Львове и в Харькове лоукост-инициативу оценивают очень позитивно.

На сегодня размер авиасборов хоть и регулируется государством, но все равно в разных аэропортах разный. Так, например, в аэропорту Донецка им. С. Прокофьева сбор за взлет-посадку на внутренних рейсах составляет 5 долларов за 1 тонну, на международных — 14 долларов за 1 тонну (для справки — максимальный взлетный вес самолета типа Боинг-747-400 — до 413 тонн). В аэропорту Харькова на внутренних рейсах действует ставка 4,5 доллара за 1 тонну, на международных — 13,5 долларов.

Аэропортовый сбор за обслуживание пассажиров в Харькове составляет 4 доллара за пассажира на внутренних рейсах и 14 долларов на международных. В Донецке эта ставка составляет от 4,5 долларов на внутренних рейсах и 15 долларов на международных.

Свои рассчеты по поводу оплаты авиасборов представил Международный аэропорт “Борисполь”. По данным специалистов “главных воздушных ворот страны”, сбор за взлет и посадку для авиакомпаний на внутренних рейсах для самолета Boeing 737 составляет 1,05 доллара за 1 тонну взлетной массы. Аэропортовый сбор, который пассажиры покрывают сами при покупке билета, на внутренних линиях составляет 2,5 доллара с пассажира и сбор за авиабезопасность — 1,5 доллара с пассажира.

В то же время, в «Борисполе» отмечают, что за 1 час полета самолет типа Boeing 737 расходует 2,5 тонны керосина, цена которого составляет около 1400 долларов за 1 тонну — для авиакомпаний это значительно более существенные затраты, чем аэропортовые сборы.

По словам топ-менеджера одной из авиакомпаний, работающих в Украине, заправить самолет на территории нашей страны в несколько раз дороже, чем в любой другой стране Европы, поэтому размером аэропортовых сборов лоукостеров в Украину не заманишь.

Ирландская легенда

Соответствовать критериям лоукост-перевозчика, по мнению экспертов, сможет только Wizz Air (Hungary), который и так летает в Украину, правда, не расширяя, как планировал изначально, свою маршрутную сеть, и Ryanair, о приходе которого неоднократно заявлял г-н Колесников.

Эксперты сходятся во мнении, что инициатива по привлечению лоукостеров во многом совпадает с теми критериями, которым уже соответствует Ryanair. Авиаперевозчик имеет около 300 самолетов, средний возраст которых составляет 7 лет.

Генеральный директор компании «Нью Системс АМ» (компания-оператор Международного аэропорта «Харьков») Владимир Васильченко,комментируя разработанный Минифраструктуры проект постановления, отметил: «Все зависит от критериев (определения низкобюджетных авиаперевозчиков - УНИАН), которые они установят. Если это будут те же критерии, что и в проекте, то им может соответствовать (из потенциальных авиакомпаний) только Wizz Air (Hungary) и Ryanair».

В пользу этой версии говорит и недавнее заявление Бориса Колесникова о готовности разрешить ирландскому авиаперевозчику в течение года совершать полеты по Украине без создания дочерней компании, как того требует украинское законодательство. Возможно, этого обещания Ryanair показалось мало, и ирландец захотел больших преференций.

В то же время, есть версия, что система льгот для лоукостеров придумана для того, чтобы хоть как-то стимулировать авиаперевозки и оправдать огромные расходы на строительство и реконструкцию аэропортов, которая была проведена под лозунгом Евро-2012. Прямые операционные невозвратные затраты Украины на подготовку Евро-2012, по подсчетам Бориса Колесникова, составили 414 млн грн, из которых львиная доля – это аэропорты.

Чтобы оправдать такие расходы, пассажирские авиаперевозки в Украине, несмотря на то, что авиационным транспортом в 2011 году было перевезено 7,5 млн пассажиров - на 22,7% больше, чем годом ранее, должны вырасти еще как минимум втрое. Однако при существующей цене на билеты это представляется нереальным — платежеспособные пассажиры стали летать больше, но их количество не увеличивается.

В любом случае, индивидуальный подход к лоукостерам при определении ставок аэропортовых сборов может вызвать негодование "классических" авиаперевозчиков, ведь он создает почву для коррупции. Сегодня ставки аэропортовых сборов в аэропортах Украины в пределах одного аэропорта одинаковы для всех авиаперевозчиков, и авиакомпаниям не понравится идея платить больше, чем платит конкурент.

К тому же, есть опасность, что такая «конкурентная» политика станет препятствием к вхождению Украины в Европейское открытое небо - Еврокомиссия вряд ли подпишет соглашение о едином воздушном пространстве со страной, в которой действуют такие инструменты влияния на рынок.

Анна Левченко (УНИАН)