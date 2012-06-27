В направлении Киева к финалу Евро-2012 в продаже остается свыше 5,6 тыс. ж/д билетов

По состоянию на утро 27 июня в свободной продаже оставалось свыше 5,6 тыс. свободных мест до Киева из более чем 33,4 тыс., предложенных Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця).

Об этом сообщил УНИАН пресс-центр "Укрзализныци".

В ведомстве напомнили, что 1 июля на стадионе НСК «Олимпийский» (Киев) пройдет финальный матч чемпионата Европы по футболу. В финале встретятся победители пар Португалия - Испания и Германия — Италия.

Накануне матча и в день его проведения в направлении Киева на поезда формированием Южной железной дороги (ЮЖД) в свободной продаже остается 500 билетов из 1930 предложенных, формированием Одесской железной дороги (ОЖД) - 1300 билетов из 5480 предложенных, формированием Приднепровской железной дороги (ПЖД) - 800 билетов из 11455, Львовской железной дороги (ЛЖД) - 550 из 7200 предложенных, формированием Донецкой железной дороги (ДЖД) — 500 мест из 4496 предложенных билетов.

Кроме того, болельщики из Донецка, Львова и Харькова смогут воспользоваться межрегиональными поездами Интерсити (+) «Украинский экспресс», на которые в канун и день матча еще есть в продаже 2014 мест.

Напомним, пассажир, который приобретет стотысячный проездной документ на «Украинский экспресс», получит два билета на финальный матч Евро-2012.