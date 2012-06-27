Эксперт: получить статус низкобюджетного авиапреревозчика в Украине смогут только Wizz Air и Ryanair

Получить статус низкобюджетного авиапреревозчика в соответствии с предложенными Министерством инфраструктуры критериями в Украине смогут только венгерская авиакомпания Wizz Air (Hungary) и ирландская Ryanair.

Такое мнение УНИАН высказал генеральный директор компании «Нью Системс АМ» (компания-оператор Международного аэропорта «Харьков») Владимир Васильченко, комментируя разработанный Минифраструктуры проект постановления «О некоторых вопросах относительно стимулирования развития низкобюджетных пассажирских авиаперевозок».

«Все зависит от критериев (определения низкобюджетных авиаперевозчиков - УНИАН), которые они установят. Если это будут те же критерии, что и в проекте, то им могут соответствовать (из потенциальных авиакомпаний) только Wizz Air (Hungary) и Ryanair», - сказал он.

В то же время В.Васильченко отметил, что инициатива Мининфраструктуры не вызовет роста цен на авиаперевозки классических аивакомпаний.

«Приход бюджетных перевозчиков ужесточит конкуренцию на рынке, и чтобы удерживать свои позиции, классические перевозчики также будут искать схемы снижения затрат на аэропортовое обслуживание», - сказал он.

Также В.Васильченко высказал мнение, что «активное развитие бюджетных перевозок в стране создаст дополнительный пассажиропоток в аэропортах Украины».

«Хорошим примером такого резкого увеличения пассажиропотока является Польша. Наряду с существующим сегментом авиаперевозок на рынке Украины появится новый сегмент. Чтобы это стало возможным, размер аэропортовых сборов должен соответствовать модели и требованиям бюджетных авиакомпаний. Такая инициатива МИУ поможет аэропортам Украины предложить авиакомпаниям необходимый уровень аэропортовых сборов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры разработало проект постановления Кабинета министров Украины «О некоторых вопросах относительно стимулирования развития низкобюджетных пассажирских авиаперевозок», которым предлагает аэропортам самостоятельно устанавливать размер аэропортового сбора для низкобюджетных авиакомпаний, а также определяет критерии таких авиакомпаний.