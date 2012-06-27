Минюст зарегистрировал решение о подорожании фиксированной связи

Министерство юстиции Украины зарегистрировало решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), о повышении граничных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги, сообщает сайт НКРСИ.

Данное решение вступает в силу с 1 июля 2012 г., но не ранее дня его официального опубликования.

Напомним, в соответствии с внесенными НКРСИ изменениями к ныне действующим предельным тарифам планируется повышение в два этапа тарифов на услуги фиксированной связи - первый этап, в ходе которого тарифы на услуги фиксированной телефонной связи будут повышены на 10%, должен начаться с 1 июля 2012 г., второй - в ходе которого будут еще на 10 % повышены тарифы на услуги фиксированной телефонной связи для сельской местности - с 1 ноября 2012 г.