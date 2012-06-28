УЗ вручит билеты на финал Евро-2012 владельцу 100-тысячного билета на «Украинский экспресс»

«Укрзализныця» разыскивает пассажира, который сегодня в Киеве купил 100-тысячный билет на «Украинский экспресс», чтобы вручить ему билеты на финальный матч Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), сегодня, 28 июня, в 14:33 в кассе вокзала Киев-Пассажирский (касса №28) пассажиром был выкуплен стотысячный билет на проезд в скоростном поезде «Украинский экспресс».

Билет был приобретен на поезд №164 по маршруту Киев-Харьков на 29.06.2012, 18:15 (вагон №5, место №4, номер билета ХЗ085435).

В сообщении отмечается, что, «как пообещал вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис Колесников, пассажиру, который приобрел счастливый билет, будут предоставлены два приглашения на финальный матч футбольного первенства Европы 2012 года».

«Укрзализныця» приветствует пассажира, который стал владельцем двух билетов на финальный матч Евро-2012, и приглашает его обратиться к помощнику дежурного по Киевскому вокзалу по телефону: (044) 465-20-34 (номер работает круглосуточно).

Напомним, 8 июня два билета на финал Евро-2012 получила львовянка Руслана Билозир, которая купила десятитысячный билет на «Украинский экспресс» Hyundai.

Справка УНИАН. Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине скоростного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/час железными дорогами Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.