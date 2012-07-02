Медведев может отменить запрет эксплуатации самолетов без GPWS. Речь идет об Ан-28

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проанализировать возможность продолжения эксплуатации некоторых типов воздушных судов, которые до сих пор не переоборудованы системой предупреждения столкновения с землей (GPWS), до 1 октября этого года.

"Я поручаю проанализировать масштаб этой проблемы внутри страны и представить предложения, но с тем, чтобы этот перенос в отношении нескольких самолетов был последним", - сказал Медведев на заседании комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Вопрос о разрешении эксплуатации самолетов Ан-24,26,28,140, на которых не было установлено необходимое оборудование, поднял губернатор Магаданской области Николай Дудов. Он уточнил, что на данный момент не переоборудованными остаются самолеты Ан-28. Дудов заявил, что использование данных типов самолетов на территории области очень важно.

Россия с 1 июля ввела запрет на полеты гражданских пассажирских самолетов, которые не оснащены системами предупреждения столкновения в воздухе и с землей. Данные требования предусмотрены Федеральными авиационными правилами "Подготовка и выполнение полетов в воздушном пространстве Российской Федерации", утвержденными приказом Минтранса России, передает РИА Новости.