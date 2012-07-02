В день финального матча Евро-2012 украинскую границу пересекло рекордное количество человек

В день финального матча Евро-2012, прошедшего в Киеве, украинскую границу пересекло рекордное количество человек — 360 тыс., а также 70 тыс. транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, только за вчерашний день в аэропорту «Борисполь» пограничники оформили более 640 рейсов, из которых 400 прилетели в Украину. 30 июня в Украину через аэропорт «Борисполь» прилетело 250 рейсов.

Всего, начиная с 5 июня, границу пересекли 8,3 млн человек и почти 2 млн транспортных средств. За этот период через границу пропущено свыше 1500 организованных групп болельщиков и приняты отдельные решения по пропуску более 550 человек, которые направлялись на Евро-2012 без должным образом оформленных паспортных документов, однако имевших билеты на футбольные матчи. Кроме того, оформлено 1500 самолетов, около 650 автобусов и 22,5 тыс. транспортных средств, которыми следовали болельщики футбольного чемпионата Европы.

Напомним, во время четвертьфинальных матчей на границе также был зафиксирован один из самых высоких показателей: границу пересекли 340 тыс. человек.

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