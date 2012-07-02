Движение транспорта на Крещатике будет перекрыто до 7 июля из-за демонтажа фан-зоны

Столичная Госавтоинспекция напоминает, что до 01.00 7 июля перекрыта официальная фан-зона турнира УЕФА Евро-2012 - на Майдане Незалежности и по улице Крещатик на отрезке от ул. Институтской до ул. Б.Хмельницкого.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ г. Киева, также до 7 июля запрещена парковка транспортных средств на центральных улицах города, а именно: на ул. Б.Хмельницкого от ул. Пушкинской до ул. Крещатик; на ул. Прорезной от ул. Пушкинской до ул. Крещатик; на ул. Городецкого от ул. Заньковецкой до ул. Крещатик.