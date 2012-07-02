Донецкий аэропорт за время Евро-2012 обслужил более 2 тыс. рейсов

Международный аэропорт «Донецк» им. С. Прокофьева в период проведения матчей Евро-2012 обслужил 2054 рейcа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, с 8 по 28 июня 2012 года аэропорт «Донецк» обслужил 2054 рейса, из них 973 - по Украине, 1081 - за рубеж. Пассажиропоток, с учетом регулярных рейсов, на внутренних рейсах составил 30 133 человек, а на международных – 66 411 человек. Общий пассажиропоток аэропорта «Донецк» составил 96 544 человек с учетом пассажиров регулярных рейсов.

В пресс-службе акцентировали, что данные показатели превысили среднесуточные показатели июня в 6 раз.

В частности, 27 июня аэропорт «Донецк» принял максимальное количество рейсов – 141 (с учетом регулярных рейсов), в том числе рейсы из Пекина, Мадрида, Лиссабона, Варшавы, Сингапура. В пресс-службе подчеркнули, что все рейсы были приняты и отправлены без задержек, службы аэропорта сработали без сбоев.

Справка УНИАН. В течение чемпионата Европы по футболу Евро-2012 в Донецке проходили 5 матчей: 11 июня – Франция-Англия, 15 июня – Украина-Франция, 19 июня – Англия-Украина, 23 июня – четвертьфинал, 27 июня – полуфинал.

Новый терминал в Донецке имеет семь этажей. Пропускная способность нового терминала - 3,1 тыс. пассажиров в час. Общая площадь здания - 58 тыс. кв. м, залов ожидания - 5 тыс. кв. м, коммерческих объектов - 4 тыс. кв. м.

«Международный аэропорт «Донецк» имени С.С. Прокофьева» является одним из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины. По уровню пассажиропотока авиапредприятие входит в пятерку ведущих аэропортов страны. Аэропорт обслуживает регулярные и чартерные рейсы, которые связывают Донецкий регион с транспортными узлами Украины, России, Западной и Восточной Европы.

В аэропорту базируются авиакомпании "Донбассаэро", "КАБИ", "ИСД-авиа", "СКМ-Аруба", "Челендж Аэро".

КП "Международный аэропорт "Донецк" в 2011 году принял и отправил 829,3 тыс. пассажиров - на 35,5% больше, чем годом ранее. По итогам 2012 года планируется увеличить пассажиропоток на 44,7% по сравнению с 2011 годом - до 1,2 млн человек.