Абонплата за пользование стационарным телефоном с 1 июля выросла на 10%

С 1 июля 2012 года вступили в силу новые Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги – ежемесячная абонентская плата за пользование телефонами фиксированной связи выросла на 10%.

Об этом УНИАН сообщили в компании «Укртелеком».

Новые Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги утверждены решением Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) № 308 от 21 июня 2012 года «Об утверждении Предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги», которое зарегистрировано в Минюсте (22 июня 2012 г., № 1031/21343).

Изменения к ныне действующим Предельным тарифам будут вноситься в два этапа в течение 2012 года: первый этап – с 1 июля 2012 г., второй – с 1 ноября 2012 года.

Согласно решению НКРСИ, с 1 июля увеличена ежемесячная абонплата за пользование основным телефонным аппаратом в городах без повременной оплаты для небюджетных юридических лиц на 5% (или на 1,86 грн) – до 39,05 грн. (здесь и далее все тарифы без НДС), для населения и бюджетных организаций - на 10% (или на 2,48 грн) - до 27,26 грн. За пользование основным телефонным аппаратом в городах с повременной оплатой для небюджетных юридических лиц абонплата выросла на 10% (или на 3,22 грн) - до 35,32 грн., для населения и бюджетных организаций - на 10% (или на 2,24 грн) - до 24,52 грн.

За пользование основным телефонным аппаратом для населения в сельской местности ежемесячная абонплата выросла с 1 июля на 10% - с 13,52 до 14,88 грн (для телефонов без повременной оплаты), и с 11,84 до 13,02 грн (с повременной оплатой). На втором этапе (с 1 ноября 2012 года) ежемесячная абонплата в сельской местности вырастет еще на 10% - с 14,88 до 16,38 грн (без повременной оплаты), и - с 13,02 до 14,32 грн (с повременной оплатой).

При этом, согласно решению НКРСИ, с 1 июля 2012 года уменьшился размер платы за установку телефона для населения на 30% - до 70 грн а для юридических лиц – на 60%, то есть до 100 грн.

В НКРСИ обосновывают принятое решение тем, что сегодня тарифы на отдельные услуги «находятся ниже себестоимости и покрываются за счет более рентабельных сегментов рынка».