«Борисполь» в день финала Евро-2012 обслужил 630 рейсов

В день финального матча Евро-2012, 1 июля, аэропорт «Борисполь» обслужил рекордное количество рейсов - 630, в частности, 358 - на прибытие и 272 - на отправку, сообщили УНИАН в Министерстве инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, общее количество пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропорта, составило 39,317 тыс. человек. Все рейсы 1 июля были обслужены в соответствии с суточным графиком полетов, без сбоев.

Абсолютный суточный максимум в аэропорту "Борисполь" ранее был зафиксирован 30 июля 2011 года (34,762 тыс. пассажиров). Наибольшее количество рейсов, принимаемых аэропортом за сутки, - 423 (сентябрь 2008 года).

Справка УНИАН. Госпредприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек, в І квартале 2012 года пассажиропоток увеличился на 12% - до 1,588 млн пассажиров.