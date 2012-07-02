Скоростными поездами в течение Евро-2012 воспользовалось более 150 тыс. пассажиров

Скоростными поездами, относящимися к категориям Интерсити и Интерсити (+), в течение проведения Евро-2012 воспользовалось более 150 тыс. пассажиров, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

Как отметили в пресс-службе, из общего числа пассажиров 1038 представителей СМИ было перевезено бесплатно.

Всего услугами «Укрзализныци» на протяжении Евро-2012 воспользовалось 5,4 млн пассажиров. По информации пресс-службы, в дни матчей «Укрзализныця» предлагала на 300 тыс. больше мест в города проведения турнира. За сутки в среднем железнодорожным транспортом перевозилось около 20 тыс. болельщиков.

Как отметили в пресс-службе, учитывая спрос и с целью обеспечения пассажирских перевозок в полном объеме ко времени проведения матчей было назначено 24 дополнительных поезда. Из них 8 сообщением Киев - Донецк - Киев, 2 поезда сообщением Киев - Харьков - Киев и Москва - Донецк - Москва. Также было назначено 6 электропоездов сообщением Белгород - Харьков и 6 электропоездов повышенного комфорта сообщением Перемышль - Львов - Перемышль. Дополнительно в состав графиковых поездов было включено 47 вагонов.