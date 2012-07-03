Билеты на 8 самых популярных поездов можно приобрести за 60 дней до даты отправления

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») обращает внимание пассажиров на то, что с 19 июня установлен срок предварительного резервирования проездных документов в 60 суток, на ряд наиболее популярных поездов.

Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», это касается поездов: №20/20 Луганск-Киев-Луганск, №38/37 Донецк-Киев-Донецк, №44/43 Ивано-Франковск-Киев-Ивано-Франковск, №92/91 Львов-Киев-Львов, №12/11 Киев-Симферополь-Киев, №67/68 Киев-Варшава-Киев, №81/82 Киев-Ужгород-Киев, №106/105 Одесса-Киев-Одесса. Эти поезда курсируют ежедневно в течение года.

При этом в сообщении указывается, что услуга бронирования проездных документов за 90 суток приостановлена в связи с отсутствием достаточного спроса на нее.

Также сообщается, что предварительная продажа проездных документов на все остальные поезда в действующем графике движения пока осуществляется, как и ранее, за 45 суток до даты отправления.