Украинские и китайские таможенники ускорят оформление грузов

Украинские и китайские таможенники договорились разработать механизм обмена информацией для того, чтобы ускорить таможенное оформление грузов, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

«У нас есть очень позитивный опыт информационного взаимодействия с нашими польскими, российскими, белорусскими и молдавскими коллегами. Ведь мы и наши коллеги получаем информацию относительно груза, который направляется в наши страны еще до того, как транспортное средство с этим грузом фактически пересечет границу. Это позволяет значительно упростить и ускорить таможенное оформление. И мы надеемся на такое же эффективное сотрудничество с китайскими коллегами», - отметил председатель Гостаможслужбы Игорь Калетник во время встречи с вице-министром Генеральной таможенной администрации КНР Сун Ибиао.

С.Ибиао в свою очередь поддержал предложение украинских коллег: «Рабочая группа экспертов двух стран конкретизирует форматы обмена информацией с тем, чтобы сделать его действительно оперативным».

Как отметил И.Калетник, товарооборот между Украиной и Китаем с начала 2012 года вырос почти на 20% и составил 3,5 млрд долл. США. Из КНР поступает около половины всех контейнеров с грузами, которые импортируются в Украину.