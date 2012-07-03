Укрзализныця: государство не выделяло средств на закупку Hyundai Rotem

Государство не выделяло средств на закупку скоростных межрегиональных электропоездов производства Hyundai Rotem, которые курсируют под брендом «Украинский экспресс».

Об этом УНИАН сообщил начальник Управления внешних связей Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Игорь Матвеев.

«Государство не выделяло средств на закупку электропоездов производства Hyundai Rotem, хотя по закону Украины о железнодорожном транспорте пассажирский подвижной состав должен закупаться за бюджетные средства. За 20 лет дотаций от государства к железнодорожной отрасли не поступало», - сказал он.

И. Матвеев напомнил, что «основным вопросом при рассмотрении предложений мировых производителей железнодорожного подвижного состава был источник финансирования этого проекта».

«Финансовым донором выступил корейский «Эксимбанк», предложив весьма приемлемые ставки по кредитованию», - сказал он.

И.Матвеев также отметил, что перед подписанием контракта с корейским концерном изучались предложения и других мировых производителей - Alstom, Siemens, Skoda, а также рассматривалось несколько видов подвижного состава.

«Поезда такого типа могут производить все компании, присутствующие на рынке мирового железнодорожного оборудования, но перед «Укрзализныцей» была поставлена задача запустить поезда до начала чемпионата Евро-2012 в Украине», - сказал он.

По словам И. Матвеева, со времени подписания контракта до поставки первого поезда оставалось ровно 13 месяцев, но поставить 6 поездов до начала чемпионата согласилась только компания Hyundai Rotem.

«Когда мы получили новый подвижной состав оказалось, что для него нужна новая система обслуживания. И решать вопрос надо было за полгода. Такого прецедента «железнодорожная» мировая история не знает. Россияне, например, готовили инфраструктуру для поездов «Сапсан» 5 лет, а «Укрзализныця» успела за 6 месяцев», - сказал он.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem «Украинский экспресс» начали курсировать по железным догам Украины с 27 мая 2012 года. До конца года по железным дорогам между Львовом, Киевом, Харьковом и Донецком будут курсировать 10 таких составов.

В «Украинских экспрессах» 579 мест для сидения, из них 1-го класса - 168, 2-го класса - 411 и 2 места для инвалидов.