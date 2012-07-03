Авиакомпания "АэроСвит" получила третий Boeing 737 Next Generation

Авиакомпания "АэроСвит" пополнила свой парк третьим самолетом Boeing 737-700 Next Generation.

Как сообщает компания, до 9 июля «АэроСвит» ожидает поставку еще одного Boeing 737-700.

Оба воздушных судна "АэроСвит" получает на условиях операционного лизинга.

Третий самолет прибыл в базовый киевский аэропорт перевозчика (Международный аэропорт «Борисполь» - УНИАН) в пятницу, 29 июня, а в понедельник, 2 июля, выполнил свой первый коммерческий авиарейс.

Салон Boeing 737-700 для "АэроСвита" при двухклассной компоновке вмещает от 128 до 134 пассажирских кресел. Самолет планируется использовать, прежде всего, на маршрутах в Западную Европу, Центральную Азию и Россию.

Напомним, прибывший в Киев Boeing 737-700 стал пятым новым самолетом, введенным компанией за последние три месяца. С 19 июня текущего года полеты под позывными "АэроСвита" также осуществляют два Embraer 190, поступившие непосредственно с завода бразильского авиастроительного концерна Embraer. Оператором этих самолетов стала авиакомпания "Днеправиа", которая является партнером "АэроСвита" по альянсу "Украинская авиационная группа".

Ранее, весной этого года, в Киев с завода компании Boeing в Сиэтле были доставлены два Boeing 737-800.

До конца 2012 года парк авиакомпании дополнительно пополнится тремя новыми Embraer 190, в 2013-2016 году продолжится поставка ранее заказанных "АэроСвитом" воздушных судов Boeing Next Generation 737.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские Авиалинии» создана в 1994 году, базируется в киевском аэропорту «Борисполь», обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.