Четверть украинских абонентов Интернета проживают в Киеве

В столице Украины проживает 26% украинских абонентов Интернета, или 1,2 млн чел. Об этом говорится в статистическом бюллетене Государственной службы статистики Украины «Состояние и развитие связи в Украине за 1-й квартал 2012 года», которым располагает УНИАН.

При этом в Одесской области насчитывалось 736 тыс. абонентов, в Донецкой – 315 тыс., в Днепропетровской – 254 тыс., в Харьковской – 245 тыс. Наименьшее количество абонентов Интернета проживает в Черновицкой и Ивано-Франковской областях – 24,9 тыс. и 27,5 тыс. соответственно. Общее количество интернет-абонентов в Украине составляло 4,45 млн.

Лидирует столица и по числу абонентов в других видах связи, хотя отрыв по этому показателю от других регионов не столь значителен.

Так, количество абонентов кабельного ТВ в Киеве по итогам первого квартала 2012 года составило почти 570 тыс. (или 16,6% от общего числа абонентов этого вида связи в Украине). В Днепропетровской области насчитывалось 435 тыс. абонентов кабельного ТВ, в Донецкой – 304 тыс., в Харьковской – 233 тыс. Общее количество абонентов кабельного ТВ в Украине в первом квартале 2012 года составляло 3,43 млн.

Количество абонентов мобильной связи в Киеве за отчетный период составило более 8,1 млн абонентов (или 14,4% от общего числа абонентов этого вида связи в Украине). Последующие места по абонентской базе занимают Донецкая область - более 5,4 млн абонентов, Харьковская – 3,6 млн, Днепропетровская – 3,4 млн, Одесская – 2,8 млн, Луганская – 2,7 млн, Львовская – более 2,6 млн, АР Крым – более 2,4 млн.

Наименьшее число абонентов среди регионов насчитывается в Кировоградской области – 883 тыс. абонентов, Тернопольской – 885 тыс. и Севастополе - 496 тыс. Общее количество абонентов мобильной связи в Украине в первом квартале 2012 года составляло 55,9 млн.

Наибольшее число абонентов фиксированной телефонной связи проживают в Киеве и в Одесской области – более 1,6 млн (или 13,2% от общего числа абонентов этого вида связи в Украине) и 1,4 млн (11,5%) абонентов соответственно. В Днепропетровской области насчитывается более 940 тыс. абонентов, в Донецкой области – 831 тыс., в Харьковской – 738 тыс. Уровень телефонизации в Украине по итогам 1-го квартала 2012 года составлял 59 телефонных аппаратов на 100 семей. При этом в Одесской области этот показатель составлял 153, в Киеве – 103, в Севастополе – 75, в Днепропетровской, Запорожской и Харьковских областях – более 60 аппаратов на 100 жителей. Общее количество абонентов фиксированной связи в Украине в первом квартале 20102 года составляло 12,1 млн.