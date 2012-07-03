На Евро-2012 заработали нелегальные таксисты

Прибыль от проведения в Украине Евро-2012 получил теневой рынок такси, а официальные перевозчики получили убытки.

Такое мнение высказал сопредседатель Рабочей группы по упорядочению перевозок пассажиров на такси в г. Киев при Киевской государственной городской администрации Андрей Антонюк в ходе дискуссии на тему: «Евро-2012: оправдались ли ожидания малого и среднего бизнеса?».

«Теневой рынок заработал, а государство при этом потеряло... Бизнес легальный заработал бы тогда, если бы был создан рынок с системными правилами игры. Этого не было. Поэтому получается, что в данной ситуации заработали нелегалы, рвачи», - сказал он.

По оценкам А. Антонюка, в столице работает порядка 25 тысяч автомобилей такси, из которых 95% находится в тени. В обычный период средняя выручка такси составляет 8-10 тыс. грн в месяц.

Он подсчитал, что за период чемпионата 20 тыс. автомобилей теневого рынка в случае их легализации могли бы принести в бюджет Киева около 12 млн грн налогов.

А. Антонюк отметил, что по сравнению с обычным периодом за месяц прохождения Евро-2012 количество заказов официальных такси не увеличилось. В частности, в среднем в одну службу такси поступает 1500 обращений, они выполняют 1200 вызовов, более 200 вызовов составляют отказы.

«Такси работало в привычном режиме. Количество заказов не увеличилось. Евро прошло тихо, стабильно, в обычном режиме», - добавил он.

А. Антонюк уточнил, что за период Евро-2012 прибыль служб такси по сравнению с июнем прошлого года не изменилась и остается незначительной.

По его данным, службы такси, входящие в Украинскую таксомоторную ассоциацию, на время чемпионата не повышали стоимости проезда, которая для Киева составляла 15 грн. посадка, по городу — 5 грн/км, за городом — 3,5 грн/км в одну сторону.