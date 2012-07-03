На Крещатике частично открыто движение автотранспорта
18:38, 03 июля 2012Транспорт/Связь
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В Киеве на Крещатике после демонтажа части фан-зоны Евро-2012, частично открыто движение автотранспорта.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, движение возобновлено на отрезке от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко.
Полностью фан-зону демонтируют до конца недели. Тогда же будет полностью возобновлено движение транспорта на Крещатике и Майдане Незалежности.
С 2 июля станция метрополитена «Майдан Незалежности» открыта для входа и выхода пассажиров.
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