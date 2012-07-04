На ПЖД предупреждено 287 фактов хищения грузов и имущества на 396 тыс. грн

Работники ведомственной военизированной охраны Приднепровской железной дороги совместно с милицией за первое полугодие 2012 года предупредили 287 фактов хищения грузов и имущества железной дороги на сумму 396 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, за хищения задержаны 292 человека.

В частности, 14 июня в ходе оперативно-профилактических мероприятий на грузовом дворе станции Запорожье-Грузовое оперативная группа стрелково-пожарной команды Запорожье-Левое совместно с милицией предупредила кражу 99 метров железнодорожных рельсов на сумму более 33 тыс. грн. Задержаны двое неработающих граждан.

Также по информации пресс-центра, в течение января-июня текущего года за хождения по ж/д путям в не предназначенных для этого местах, незаконный проезд грузовыми поездами и другие нарушения работники службы военизированной охраны Приднепровской железной дороги задержали более 1,4 тыс. человек, 754 из которых оштрафованы. Сумма штрафов составила 26 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ведомственной военизированной охраны Приднепровской железной дороги в 2011 г. предупредили 586 фактов хищения грузов и имущества на сумму 720 тыс. грн. За нарушение правил, установленных на железнодорожном транспорте, сотрудники военизированной охраны ПЖД задержали 3029 человек, 1586 из которых были оштрафованы на сумму свыше 54 тыс. грн.