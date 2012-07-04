Военизированная охрана «Укрзализныци» раскрыла и предупредила 730 краж грузов

Военизированная охрана Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») в 1 полугодии 2012 года раскрыла и предупредила 730 краж грузов на сумму 1,236 млн грн.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», больше всего краж было раскрыто и предупреждено на Приднепровской железной дороге (ПЖД) - 273, Донецкой (ДЖД) - 188 и Львовской (ЛЖД) - 110.

В ходе проведенных оперативных мероприятий в правоохранительные органы передано 917 задержанных граждан.

На объектах железных дорог количество задержанных в январе-июне составило 5052 человек, из них за хождение путями в неустановленном месте было задержано 5030 человек, за незаконный проезд в грузовых поездах - 10 человек, за срыв пломб и прочее - 12 граждан.

К административной ответственности привлечено 3917 граждан, общая сумма штрафов составляет 136,2 тыс. грн.