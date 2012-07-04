ПЖД направит 1,5 млн грн на реконструкцию отделения больницы станции Кривой Рог-Главный

Приднепровская железная дорога в 2012 году направит 1,5 млн грн на реконструкцию физиотерапевтического отделения больницы станции Кривой Рог-Главный. Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, в данный момент в отделении больницы проводится ремонт помещений, идет замена коммуникаций и системы канализации, благоустраивается прилегающая территория.

Железная дорога планирует закупить для физиотерапевтического отделения аэрокриокамеру, которая используется для профилактики острых респираторных вирусных инфекций, сердечнососудистых, бронхолегочных, онкологических и других заболеваний. Здесь также будет установлена гидромассажная ванна, магнитолит, душ Шарко и др.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году на обновление ведомственных медицинских учреждений Приднепровская железная выделяет около 3, 4 млн грн. В течение года магистраль наряду с физиотерапевтическим отделением больницы станции Кривой Рог Главный отремонтирует детское отделение дорожной клинической больницы в Днепропетровске, заменит отопительные котлы в поликлинике станции Никополь.