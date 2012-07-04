Обнародована концепция госпрограммы развития автодорог на 227 млрд грн

Министерство инфраструктуры Украины представило концепцию государственной программы развития автодорог общего пользования на 2013-2018 годы стоимостью 227,15 млрд грн.

Согласно концепции, размещенной на сайте ведомства, по расчетам Государственного дорожного научно-исследовательского института им. М.П.Шульгина (ГосдорНИИ), в частности, минимально необходимые расходы на эксплуатационное содержание и текущий средний и мелкий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений составят 108,365 млрд грн, на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений — 19,273 млрд грн., на строительство и реконструкцию автодорог и искусственных сооружений — 96,89 млрд грн, на проектные работы — 2,44 млрд грн, на информационное обеспечение дорожной отрасли 182 млн грн.

Кроме того, на погашение обязательств по кредитам необходимо будет направить 37,403 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно данным, приведенным в на сайте Мининфраструктуры, объем финансирования дорожных работ за последние 10 лет составил 14-34% потребности, определенной учеными Государственного дорожного научно-исследовательского института им. М.П.Шульгина (далее — ГосдорНИИ). В частности, на 1 января 2012 года с начала реализации госпрограммы развития автодорог на 2007-2011 годы на выполнение мероприятий было направлено 62,2 млрд грн - 93% от ориентировочных объемов финансирования, в том числе поступления специального фонда госбюджета составили 115,7% плана, поступления средств местных бюджетов — 56,4%, поступления из других источников — 84%.

Протяженность украинской сети автомобильных дорог общего пользования составляет 169,5 тыс. км. На автодорогах насчитывается 16,172 тыс. мостов и путепроводов общей протяженностью 381,9 тыс. погонных метров.