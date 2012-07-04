Верховная Рада освободила от налогов услуги для реализации “Воздушного экспресса”

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в раздел ХХ “Переходные положения” Налогового кодекса Украины относительно реализации проекта строительства инфраструктурных объектов Киевского региона.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 249 народных депутатов из 267, зарегистрированных в сессионном зале.

На период действия контракта, заключенного для реализации национального проекта "Воздушный экспресс", утвержденного Кабинетом министров Украины, которым предусмотрено сооружение железнодорожного пассажирского сообщения г. Киев - международный аэропорт “Борисполь”; строительство городской кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Киева на участке Киев-Борисполь; строительство дороги от Подольского мостового перехода до проспекту Ватутина в г. Киеве, взимание налога на добавленную стоимость проводится с учетом ряда требований. В частности, с учетом относительно операций по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме временного ввоза товаров, которые ввозятся сторонами контракта, применяется условное полное освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость.

Перечень и объемы товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины в таможенном режиме временного ввоза с условным полным освобождением от налогообложения в пределах выполнения национального проекта “Воздушный экспресс”, устанавливаются Кабинетом Министров Украины. При этом освобождаются от налогообложения операции по поставкам услуг на таможенной территории, связанных с реализацией национального проекта “Воздушный экспресс", которые предоставляются лицом-нерезидентом, не зарегистрированным как плательщик налога на добавленную стоимость, сторонам контракта.

Перечень услуг, связанных с реализацией национального проекта “Воздушный экспресс" и подлежащих освобождению от налогообложения, устанавливается Кабинетом министров Украины.

Перечень и объемы ввоза таких товаров определяются Кабинетом министров Украины.

В случае нарушения требований по целевому использованию указанных в этом пункте товаров плательщик налога обязан увеличить налоговые обязательства по результатам налогового периода, на который приходится такое нарушение, на сумму налога, который должен быть оплачен в момент ввоза на таможенную территорию Украины таких товаров, а также оплатить пеню, начисленную на такую сумму налога, исходя из 120 процентов учетной ставки Национального банка Украины, которая действовала на день увеличения налогового обязательства, и за период с даты ввоза на таможенную территорию Украины таких товаров до даты увеличения налоговых обязательств.

Термин “сторона контракта”, приведенный в разделе ХХ “Переходные положения” этого Кодекса, для целей налогообложения определяет заказчика и исполнителя, среди которых заказчиком является государственное предприятие, определенное Кабинетом министров Украины как уполномоченное лицо по реализации национального проекта “Воздушный экспресс", а исполнителем - нерезидент, который является стороной контракта, заключенного с заказчиком для реализации национального проекта “Воздушный экспресс” и постоянного представительства такого нерезидента”.

Освобождается от налогообложения прибыль, полученная сторонами контракта во время выполнения контракта, заключенного для реализации национального проекта “Воздушный экспресс”.

Освобождаются от уплаты земельного налога стороны контракта, заключенного для реализации национального проекта “Воздушный экспресс”, за земельные участки, отведенные в установленном порядке для сооружения объекта, предусмотренного проектом, до дня передачи исполнителем заказчику готового объекта.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.