ЛЖД в дни проведения матчей Евро-2012 перевозила до 30 тыс. пассажиров

В дни проведения матчей Чемпионата Европы по футболу Евро-2012 Львовская железная дорога (ЛЖД) за сутки перевозила более 30 тыс. пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в ЛЖД.

Во время Евро-2012 ЛЖД включила в состав поездов собственного формирования дополнительно 20 пассажирских вагонов.

Кроме того, на дни, когда во Львове проходили матчи Евро-2012, ЛЖД назначила три пары дополнительных поездов сообщением Львов-Пшемысль (Польша).

Этими поездами воспользовались в направлении Пшемысль-Львов 1 255 пассажиров и Львов-Пшемысль – 1 368 пассажиров.

Всего в течение июня 2012 года ЛЖД перевезла 900,333 тыс. пассажиров в дальнем сообщении и 765,358 тыс. пассажиров - в пригородном.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действует 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.

Львовская железная дорога в 2011 году увеличила пассажирские перевозки на 2,2% по сравнению с 2010 годом - до 70,554 млн пассажиров. Перевозки грузов в 2011 году выросли на 12,3% по сравнению с 2010 годом - до 23,07 млн тонн.

Государственное территориально-отраслевое объединение «Львовская железная дорога» (ЛЖД) отобрала банк Morgan Stanley для организации выпуска еврооблигаций на 75 млн долларов.