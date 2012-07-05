ЛЖД инвестировала в подготовку к Евро-2012 679 млн грн

Львовская железная дорога (ЛЖД) в 2011-2012 году инвестировала в подготовку к проведению Чемпионата Европы по футболу Евро-2012 и внедрению ускоренного движения на направлении Львов-Здолбунов 678,5 млн грн.

Как сообщили УНИАН в ЛЖД, общая стоимость путевых работ, выполненных на дороге, составила 190 млн грн, стоимость модернизации контактной сети, устройств энергетики и связи - 130,6 млн грн, реконструкции Главного вокзала станции Львов - 27,7 млн грн.

Также в ремонт и закупку оборудования для Клинической больницы ЛЖД, которая была утверждена медицинским комиссаром УЕФА базовым медицинским учреждением Львова на время проведения в Украине Евро-2012, ЛЖД направила 8,7 млн грн.

Напомним, в дни проведения матчей Чемпионата Европы по футболу Евро-2012 ЛЖД за сутки перевозила более 30 тыс. пассажиров.

Всего в течение июня 2012 года ЛЖД перевезла 900,333 тыс. пассажиров в дальнем сообщении и 765,358 тыс. пассажиров - в пригородном.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действует 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.

Львовская железная дорога в 2011 году увеличила пассажирские перевозки на 2,2% по сравнению с 2010 годом - до 70,554 млн пассажиров. Перевозки грузов в 2011 году выросли на 12,3% по сравнению с 2010 годом - до 23,07 млн тонн.

Государственное территориально-отраслевое объединение «Львовская железная дорога» (ЛЖД) отобрала банк Morgan Stanley для организации выпуска еврооблигаций на 75 млн долларов.