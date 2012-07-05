«Укрзализныця» должна увеличить инвестиционные расходы в 3 раза - эксперт

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») для обновления основных фондов должна увеличить инвестиционные расходы в три раза.

К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании AT Kearney, которая провела диагностику существующей модели рынка и состояния «Укрзализныци».

«При существующем уровне собственных источников «Укрзализныця» не сможет реализовать необходимый объем инвестиций, поскольку ежегодно увеличивается разрыв между операционным доходом от перевозок и необходимым уровнем инвестиций. Инвестиционные расходы необходимо увеличить в 3 раза. Каждый год отсрочки освоения инвестиций ведет к значительному увеличению в будущем», - сказала менеджер компании AT Kearney Екатерина Шеремет.

Согласно заключению AT Kearney, для привлечения возможных механизмов и источников финансирования на обновление основных фондов, необходимо реформирование отрасли.

В AT Kearney отмечают, что «степень износа основных фондов «Укрзализныци» уже стала критической - 60-90%».

В то же время, согласно выводам консалтинговой компании AT Kearney, при соблюдении запланированных этапов реформирования железнодорожной отрасли, изношенность основных фондов должна уменьшиться с 85% до 60%.

При этом объемы перевозок возрастут на 20-25%, производительность подвижного состава вырастет на 20-30%, а производительность труда и зарплата в отрасли — до 60%.

Е.Шеремет отмечает также позитивный международный опыт реформирования железнодорожной отрасли.

«Например, рентабельность немецкого Deutsche Bahn выросла с минус 20% до реформирования в 1994 году до 5-7% в 2000-х годах», - сказала она.

Напомним, основы реформирования железнодорожного транспорта были заложены в "Концепции государственной программы реформирования железнодорожного транспорта", одобренной Кабинетом министров Украины в декабре 2006 года.

В октябре 2011 года правительство утвердило Государственную целевую программу реформирования отрасли, рассчитанную на 10 лет.

Реформирование железнодорожного транспорта осуществляется на основании рекомендаций и требований Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и под их постоянным мониторингом.

На первом этапе реформирования в феврале 2012 года Верховная Рада приняла закон Украины "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования", который в марте был подписан Президентом Украины.

Закон, в частности, предусматривает создание на базе «Укрзализныци», предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования Публичного акционерного общества, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности. Общество планируется создать и зарегистрировать в течение 6-8 месяцев.

Учредителем Общества является государство в лице Кабинета министров Украины, управление корпоративными правами государства осуществляет Кабинет министров Украины.

На втором этапе реформы (2013-2015 годы) предусматривается формирование вертикально интегрированной производственно-технологической системы железнодорожного транспорта, структурированной по видам деятельности путем создания соответствующих филиалов и структурных подразделений, которые будут принадлежать обществу на правах собственности.

На третьем этапе (2016-2019 годы) предусматривается создание хозяйственного общества в сфере пассажирских перевозок, корпоративные права по которому будут принадлежать обществу, а также образование местных железных дорог, владеющих объектами инфраструктуры и подвижным составом, на базе подразделений промышленного железнодорожного транспорта, малодеятельных и узкоколейных участков, в том числе, с привлечением негосударственных (частных) инвестиций.