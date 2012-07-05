PKP Intercity во время Евро-2012 дополнительно перевезла более 200 тыс. пассажиров

Варшава. Одна из крупнейших в Польше пассажирских железнодорожных компаний, специализирующаяся на перевозках между крупными городами и международных сообщениях, PKP Intercity благодаря проведению в стране в июне текущего года чемпионата Европы с футболу дополнительно перевезла более 200 тыс. пассажиров.

Об этом сказал журналистам глава компании Януш Малиновский, которого цитирует PKP.

Он отметил, что компания оценивает перевозки в июне в более чем 3 млн человек, не предоставив данных для сравнения за первый месяц лета прошлого года.

В то же время Я.Малиновский сообщил, что за первые пять месяцев года PKP Intercity перевезла 12,4 млн пассажиров, что на 0,2 млн больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Большее количество пассажиров позволило компании получить за этот период 4 млн долларов чистой прибыли при убытках в почти 10 млн долларов в январе-мае прошлого года и почти 40 млн долларов за аналогичный период 2010 года (1USD=3,3 PLN).

Выручка компании с начала текущего года к июню составила более 265 млн долларов.

Глава компании сообщил, что в январе-мае больше всего вырос пассажиропоток на международных трассах на 13,5% и на поездах, которые ездят под брендом TLK (более дешевые билеты) - плюс почти 5%.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году PKP Intercity сократила чистый убыток в 4 раза до 8,4 млн долларов, получив более 600 млн долларов операционного дохода.

Компания перевезла 36,6 млн пассажиров (в том числе, 1,8 млн на международных трассах), что составило около 14% всех перевезенных пассажиров в Польше или в среднем 3,05 млн пассажиров в месяц.

Справка УНИАН. По данным польских организаторов Евро 2012, в Польшу на три недели турнира приехало около 600 тыс. иностранных болельщиков, 650 тыс. человек смотрели матчи чемпионата на четырех польских стадионах, а еще более 3 млн в специально созданных фан-зонах.